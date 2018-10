Blocco euro 3: contributi regionali per sostituzione veicoli commerciali

E’ on line il bando regionale che permette alle micro, piccole e medie imprese di accedere ai contributi a fondo perduto per l’acquisto di nuovi veicoli commerciali a basso impatto ambientale.

Un sostegno economico che va incontro alle aziende che decidono di rottamare i propri mezzi commerciali fino a Euro 3, in virtù dell’entrata in vigore delle recenti misure antismog. I contributi, che vanno dai 3 ai 10 mila euro, potranno essere utilizzati per l’acquisto di veicoli elettrici, ibridi, a metano o gpl di nuova immatricolazione.



Queste le tempistiche per la richiesta dei fondi: presentazione delle domande entro l’11 Novembre 2018 e acquisto dei mezzi entro il 31 Dicembre; oppure invio della documentazione entro il 28 Febbraio 2019 e acquisto dei veicoli entro il 31 Maggio 2019.



Il bando, completo degli allegati e della modulistica, è consultabile sul sito della Regione Veneto.



Ulteriori informazioni sul portale del Comune.