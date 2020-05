Nuovo sgombero a Forte Procolo: fermata romena

Nuovo blitz a Forte Procolo questa mattina, da parte della Polizia locale, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini.

Dopo lo sgombero dei giorni scorsi all'ex Centrale del Latte in Zai, gli agenti del Reparto territoriale e i vigili di quartiere sono entrati nell' immobile tra Borgo Milano e Ponte Catena.

Al momento del controllo solo una donna di nazionalità romena è stata trovata all'interno del Forte, mentre gli altri occupanti erano già usciti. La donna verrà segnalata all'autorità giudiziaria per invasione di terreno e di edificio.



Nell'immobile erano stati ricavati una serie di mini appartamenti, con tanto di arredamenti, ma con cataste di rifiuti e condizioni igienico-sanitarie pessime.



La zona è stata teatro di numerosi interventi da parte della Polizia locale, che anche durante il periodo di emergenza sanitaria continua a raccogliere le segnalazioni dei cittadini per intervenire in modo immediato.