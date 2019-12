Verona,: incendio garage a S. Ambrogio Valpolicella

I Vigili del Fuoco di Verona, sono intervenuti il 29 Novembre per l'incendio di un garage a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

L'incendio, causato presumibilmente da un corto circuito, ha interessato il mobilio e le scaffalature oltre ad un'autovettura alimentata a metano parcheggiata al suo interno.



Gli operatori giunti sul posto con tre mezzi e nove unità, hanno lavorato per spegnere le fiamme ed evacuare il fumo che aveva invaso sia la taverna che l'abitazione sovrastante. Al termine si è provveduto a liberare il locale dai residui dell'incendio.



Il lavoro di bonifica e messa in sicurezza è terminato nel primo pomeriggio. Nonostante le fiamme e il fumo l'immobile non ha riportato danni strutturali.