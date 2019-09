Verona, morto il clochard che fu picchiato e dato alle fiamme a Villafranca

L’uomo, Vasile Todirean, di 42 anni, è morto dopo due mesi di ricovero al reparto Grandi ustionati dell’ospedale di Borgo Trento. Per la sua aggressione furono arrestate tre persone

È morto dopo oltre due mesi di ricovero nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale di Borgo Trento. È l’epilogo della vicenda di cronaca che ha scosso la provincia di Verona quest’estate. La mattina dell’8 luglio è stato trovato fuori dalla stazione di Villafranca un senzatetto, vittima di un’aggressione. Picchiato a lungo, riportava gravi ustioni dal bacino in giù: gli era stato dato fuoco.

La squadra mobile l’ha presto identificato: Vasile Todirean, 42 anni, cittadino romeno, che da cinque anni risultava vivere a Villafranca. Sono bastati pochi giorni per arrivare ai suoi aggressori: il connazionale Cristian Tuca, 58 anni e i villafranchesi Liliano Bosoni ed Eros De Mori, i primi due senza fissa dimora, il terzo ufficialmente residente in città. In ogni caso, persone che gravitavano negli ambienti della stazione, in grave difficoltà economica e seguiti da un gruppo di volontarie vicine alla parrocchia.

I tre sono accusati di tentato omicidio ed ora la loro posizione potrebbe peggiorare. Dopo il pestaggio, Todirean era finito in coma: per consentirgli di sopravvivere gli era stato attaccato un respiratore. Ad agosto aveva ripreso conoscenza, ricominciando anche a parlare. Ma rimaneva, altissimo il rischio di infezioni dovute alle ustioni: forse è stata questa la causa del decesso. (Corriere.it)

(foto Wikipedia)