Protezione Civile: "Scuola sicura Veneto" a Peschiera del Garda

Assessore regionale PC: "Piccoli ma importanti insegnamenti per la sicurezza quotidiana"

Tappa veronese per “Scuola Sicura Veneto”, progetto della Regione del Veneto che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione del rischio tra gli studenti. Ieri è stato il turno degli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” in località Porto Vecchio a Peschiera del Garda.



Presente anche l’Assessore regionale alla Protezione Civile. “Si tratta di occasioni importanti – sottolinea – i ragazzi possono acquisire informazioni utili e apprendere piccoli, ma importanti insegnamenti per la sicurezza quotidiana di sé stessi, dei loro amici e delle loro famiglie. L’educazione alla prevenzione del rischio è davvero fondamentale come lo è sapersi comportare in caso di emergenze”.



Nell’occasione è stato simulato un incendio con l’evacuazione della scuola. Gli alunni dell’istituto gardesano hanno partecipato alle varie procedure previste in questi casi: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. È seguita una fase di analisi con alunni e insegnanti delle criticità emerse e la successiva presentazione dei vari mezzi utilizzati per i soccorsi con la spiegazione delle loro funzionalità. Tra questi mezzi anche l’elicottero del Suem che atterrerà nel piazzale antistante la scuola.



L’esercitazione, che si svolge sotto il coordinamento dell’Assessorato e della Direzione Protezione Civile regionale, vede la partecipazione delle strutture comunali e provinciali, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, del Suem 118, dei volontari locali di Protezione Civile.