Verona: on Line opuscolo con i servizi per conciliare famiglia e lavoro

Dare centralità al tema della famiglia e accrescerne il benessere attraverso l’offerta di servizi e opportunità che ne favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Questi gli obiettivi della pubblicazione “Conciliazioni: piccole e grandi azioni a sostegno delle famiglie”, da oggi on line e accessibile al pubblico dal sito del Comune di Verona.



Tanti e diversi servizi proposti nella mini guida: dagli spazi ludico-ricreativi per i bimbi al Telelavoro, dal servizio Salvatempo di disbrigo pratiche e commissioni alle App per genitori dove reperire informazioni su eventi e convenzioni sul territorio. Presentazione anche l’Agenda di gravidanza, progetto dell’Ulss 9 Scaligera, che oltre a facilitare esami, visite ed ecografie, punta a sensibilizzare sui principali temi sociali, sul lavoro e sui diritti dei genitori e del bambino.



La ricognizione e raccolta di informazioni, che rientra nel più ampio Programma Attuativo Regionale per la realizzazione di ‘Alleanze per la famiglia’, è promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità - Cultura delle Differenze del Comune di Verona, con il contributo della Regione Veneto. Vi hanno collaborato i partner progettuali: Università di Verona, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Azienda Ulss 20, T2I Trasferimento Tecnologico d’Innovazione s.c.a.r.l., Cooperativa Sociale Aribandus, Le Fate Onlus e D-HUB A.P.S.



La pubblicazione, in distribuzione gratuita, è reperibile presso le sedi dei partner aderenti ed on line sul sito del Comune.