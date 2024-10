Turismo a Verona e sul lago di Garda: è boom per Halloween.

Turismo a Verona e sul lago di Garda: è boom per Halloween che crea un’atmosfera speciale tra streghe, zucche e decorazioni misteriose, attirando turisti. Questo ponte di Ognissanti segna un’alta richiesta per le strutture della città e delle zone limitrofe: secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Verona Garda, le prenotazioni in città hanno superato il 40% e in provincia il 30%. Molti visitatori sono italiani, seguiti da tedeschi e francesi, con una durata media di soggiorno di circa tre giorni.

L’analisi di HBenchmark, che ha coinvolto 46 strutture alberghiere a Verona e provincia, sottolinea come la città scaligera stia diventando attrattiva anche in bassa stagione. Paolo Artelio, presidente di Destination Verona & Garda Foundation, ha espresso grande soddisfazione: ”La speranza è che Verona possa diventare una meta desiderata tutto l’anno“.

Anche il presidente di Federalberghi Verona, Giulio Cavara, concorda sull’importanza di elevare la qualità dell’offerta turistica, puntando su eventi rilevanti come la recente conferenza del Great Wine Capitals, un network che collega Verona ad altre città internazionali rinomate per il turismo enologico. Questo evento ha portato a un’occupazione del 70% nelle strutture, superando i numeri dello scorso anno.

Spostandoci sul lago di Garda, Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, sottolinea che “mentre l’autunno mostra un leggero calo rispetto al 2023, la stagione estiva ha mantenuto buoni risultati. Per il ponte di Ognissanti, le prenotazioni sono ancora in corso, e molte decisioni di viaggio dipendono dal meteo, come spesso accade in questo periodo dell’anno”.

Verona e il Lago di Garda si preparano quindi a un Halloween ricco di eventi e visitatori, puntando su un turismo diversificato e destagionalizzato, in grado di attirare nuovi ospiti anche oltre l’estate.