Verona capitale mondiale del turismo enologico.

Verona si è trasformata, per una settimana, nella capitale mondiale del turismo enologico, ospitando la Conferenza Annuale della Great Wine Capitals e la cerimonia dei prestigiosi Premi Best Of Wine Tourism 2025. Questo evento ha messo in evidenza cantine e destinazioni enologiche d’eccellenza, riconoscendo le migliori proposte nelle categorie come accoglienza, architettura, esperienze gastronomiche, arte e pratiche sostenibili.

Quest’anno il premio è stato vinto per l’Italia dalla cantina Ottella, che ha portato alto il nome di Verona nel mondo dell’enoturismo. La città ha accolto con entusiasmo i rappresentanti internazionali dell’industria vinicola, che hanno potuto apprezzare la storica tradizione vitivinicola locale e la sua innovazione.

La rete Great Wine Capitals include 12 città vinicole di prestigio, tra cui Verona, che insieme promuovono la crescita del turismo enologico. L’edizione del 2025 ha visto la partecipazione di 644 progetti, a dimostrazione della crescita di questo settore in tutto il mondo.

Il presidente della Gwc, Paolo Arena, ha dichiarato: “È stato un onore per Verona ospitare la comunità mondiale del vino. Questo evento non celebra solo l’eccellenza del turismo del vino, ma mette in risalto l’eredità culturale e la passione che ogni città porta con sé.”

La cerimonia si è conclusa con l’apertura delle votazioni dei People’s Choice Awards, in cui il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze tra i vincitori regionali e globali. Le votazioni saranno aperte dal 4 al 18 novembre, coinvolgendo gli appassionati di vino di tutto il mondo.