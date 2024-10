Gli appuntamenti imperdibili per gli amanti della zucca a Verona e provincia

Festival, eventi e allestimenti con protagonista la zucca a Verona e provincia

Con l’arrivo dell’autunno, la campagna veronese si trasforma in un’esplosione di colori, profumi e sapori tipici della stagione. Tra le attrazioni più amate di questo periodo ci sono i campi di zucche, una tradizione ormai consolidata che affascina grandi e piccoli. Verona e la sua provincia offrono anche festival ed eventi dedicati alla regina dell’autunno: la zucca. Ecco alcuni luoghi suggestivi da visitare in questo periodo.

Il campo delle zucche allestito da Flover (Bussolengo)

Nel cuore della pianura veronese, il campo di Bussolengo è una tappa obbligata per chi ama le zucche. Oltre alla raccolta diretta, questo campo si distingue per la sua vasta offerta di eventi stagionali, come mercatini a tema autunnale, degustazioni di prodotti tipici e spettacoli per bambini. Gli adulti potranno scoprire nuove varietà di zucca, come la delica o la hokkaido, perfette per ricette gourmet.

Il campo è anche un luogo ideale per scattare foto suggestive tra le distese di zucche e allestimenti a tema.

La Flover Farm è aperta dal 28 settembre al 31 ottobre 2024. Il costo è di : 5€ dal lunedì al venerdì e 8€ Sabato, Domenica e 31 ottobre.

La zucca da record di 470 kg presente al Campo delle zucche a Bussolengo

Zuccaland, il festival dedicato alla zucca (Villafranca di Verona)

Zuccaland è un appuntamento autunnale che aspetta i visitatori presso il Castello Scaligero di Villafranca con area selfie, area bimbi, area lab, food and beverage. Gli appuntamenti sono nelle seguenti date: 25-26-27-31 ottobre e 1-2-3 novembre. Immancabile sarà l’area hand made, dove numerosi artisti mostreranno le proprie creazioni a tema autunnale.

Tra le novità anche un’esperienza messa a disposizione da MetaEscape Room Verona. Grazie ad un visore i visitatori saranno proiettati in una vera e propria scuola di magia. Sarà un’occasione per vivere un’esperienza di realtà aumentata nel suggestivo contesto del Castello di Villafranca.

Il campo d’autunno di Corte Vittoria (Sommacampagna)

Per chi ama l’atmosfera suggestiva dei campi d’autunno è immancabile la tappa a Corte Vittoria, agrigelateria a Custoza. L’evento offre giochi per bambini, stravaganti personaggi a tema Halloween e zucche in ogni angolo! Per tutti è disponibile anche il labirinto alto quasi 3 m, dove ogni spaventapasseri nasconde una parola per completare una filastrocca autunnale.

Per i più piccoli sono pensati i laboratori “Decora la tua zucca” e “Decora i biscotti di Halloween”.

Corte Vittoria è diventata conosciuta per il gelato prodotto artigianalmente, da non perdere il gusto Zucca, perfetto per la stagione e il gusto vino di Custoza.

L’allestimento autunnale di Corte Vittoria

Dall’agricoltore alla tavola: le zucche di Cà Magre (Isola della Scala)

Per chi ama le zucche e vuole avere un contatto diretto con i produttori una tappa da non perdere è Cà Magre, a Isola della Scala. Nel progetto biologico dell’azienda hanno preso forma la vendita diretta nello spaccio aziendale e la fattoria didattica. Un’occasione per conoscere la zucca nella sua versione più autentica.

La cooperativa agricola ha all’attivo, inoltre, numerosi progetti di salvaguardia del territorio come la naturalizzazione della palude di Pellegrina. Una passeggiata a Cà Magre può diventare anche un’opportunità per conoscere gli aspetti agroalimentari e i segreti di coltivazione della zucca.

Il campo di zucche di Nonno Andrea (Villorba)

Per chi vuole organizzare una gita fuori porta autunnale e vuole spingersi più in là, un’idea può essere quella di visitare il campo di zucche più grande del Veneto. Si trova a Villorba, Treviso ed è il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea. Tra migliaia di zucche coltivate dall’azienda agricola, si trovano buffi allestimenti e sculture. Dentro al villaggio è presente intrattenimento, giochi da tavola, un grande labirinto di mais, workshop e cooking show.

I giorni di apertura sono dal 20 settembre al 31 ottobre (chiuso solo giovedì 17 ottobre) nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 20.00. Il costo è di € 10 nei giorni infrasettimanali, € 12 sabato e domenica. Per rendere la gita più interessante è possibile visitare il paese di Villorba, che nel mese di ottobre organizza una serie di eventi culturali e gastronomici con grande protagonista la zucca.

Se le attività proposte dal territorio vi hanno messo sete, non c’è modo migliore per concludere una giornata all’insegna delle attrazioni d’autunno con un Pumpkin Spice Latte. La bevanda è diventata virale qualche anno fa e ha conquistato anche l’Italia con il suo gusto autunnale e speziato. Si tratta di un caffè, aromatizzato con spezie come cannella e noce moscata, accompagnato da una crema alla zucca. È stato ideato dalla nota catena Starbucks, che nel 2022 è approdata anche a Verona, presso Galleria Pellicciai. Un modo alternativo per concludere una giornata dedicata alla regina dell’autunno: la zucca.