La Verona “di lusso”: palazzo del centro restaurato e in vendita

Palazzo Gaspari, nel cuore di Verona, riportato al suo antico splendore: otto appartamenti di lusso in vendita.

Palazzo Gaspari, prestigioso palazzo storico nel cuore di Verona, con origini risalenti al XIV secolo e tracce di vestigia romane databili tra il I e il II secolo d.C., è stato riportato al suo antico splendore grazie a un intervento di restauro. Il progetto, realizzato da SCL Costruzioni di Verona e dallo Studio SCR|architetto Massimo Casali, ha conservato il carattere storico dell’edificio integrandolo con elementi moderni, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Oggi Palazzo Gaspari, in stradone San Fermo, vicino a luoghi simbolo come l’Arena e la Casa di Giulietta, è in vendita tramite Italy Sotheby’s International Realty. Il complesso residenziale comprende otto appartamenti di lusso, con metrature variabili tra 58 e 250 mq e prezzi che vanno da 325mila a 1,85 milioni di euro.

Il restauro, completato tra il 2017 e il 2024, ha valorizzato elementi originali come affreschi, strutture in pietra e un grande scalone in marmo, unendo comfort contemporanei come riscaldamento a pavimento, climatizzazione e internet ad alta velocità. Palazzo Gaspari è un’icona culturale, già celebre dal 1600 e, successivamente, residenza del poeta romantico Aleardo Aleardi.