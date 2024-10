Filovia a Veronetta, via ai cantieri in piazza Santa Toscana. Il programma dei lavori e le deviazioni dei bus

Da lunedì 28 via ai lavori propedeutici alla Filovia in zona piazza Santa Toscana: il programma interventi e le deviazioni dei bus.

Partono lunedì 28 ottobre i lavori propedeutici alla Filovia necessari per la riqualificazione e il potenziamento dei sottoservizi di energia e gas da parte di V-Reti nella zona di piazza Santa Toscana a Veronetta. I cantieri anticipano il più corposo intervento che interesserà via XX Settembre a partire da metà gennaio e si rendono necessari per abilitare i sottoservizi all’opera Filovia.

L’intervento di V-Reti durerà fino al mese di gennaio, è diviso per fasi e non implica modifiche alla viabilità privata. Variazioni saranno invece necessarie ad alcune linee dei mezzi pubblici di Atv, che solo per le prime due settimane di cantiere effettueranno un percorso alternativo rispetto a quello tradizionale.

“I lavori ai sottoservizi da parte di V-Reti in questa zona della città si ultimeranno a metà gennaio quando partirà il grande cantiere in via XX Settembre – afferma l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari, che rassicura “non ci saranno deviazioni per la viabilità privata mentre per il periodo strettamente necessario su via San Nazaro le linee Atv saranno deviate su via XX Settembre per poi proseguire verso Interrato dell’Acqua Morta, questo solo per le prime settimane di lavori su via San Nazaro”.

“La calendarizzazione dei lavori permette ai commercianti di terminare in modo regolare la stagione dei plateatici, ringrazio gli uffici per l’attenzione rivolta in tal senso, compatibilmente con le esigenze di cantiere”, ha sottolineato il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai.

Programma dei lavori.

Fase 1: Via San Nazaro, dal civico 69 fino all’incrocio con Vicolo Porta Vescovo, lato DX in direzione Centro dal 28 ottobre al 4 novembre

Via San Nazaro, dal civico 69 fino all’incrocio con Vicolo Porta Vescovo, lato DX in direzione Centro dal 28 ottobre al 4 novembre Fase 2: Via XX Settembre, dal civico 99 fino all’incrocio con Via San Nazaro, lato SX in Direzione Porta Vescovo dal 5 al 23 novembre

Via XX Settembre, dal civico 99 fino all’incrocio con Via San Nazaro, lato SX in Direzione Porta Vescovo dal 5 al 23 novembre Fase 3: Via XX Settembre, dall’incrocio con Via San Nazaro, fino al civ. 130, in centro strada, e Via Arduino fino al civ. 9, dal 25 novembre al 20 dicembre

Via XX Settembre, dall’incrocio con Via San Nazaro, fino al civ. 130, in centro strada, e Via Arduino fino al civ. 9, dal 25 novembre al 20 dicembre Fase 4a : Via XX Settembre, dal civico 130 e fino a Porta Vescovo, in centro strada, dal 7 al 18 gennaio 2025

: Via XX Settembre, dal civico 130 e fino a Porta Vescovo, in centro strada, dal 7 al 18 gennaio 2025 Fase 4b: Vicolo Madonnina, da Porta Vescovo fino incrocio Cantarane, lato DX in direzione Bastioni dal 20 al 25 gennaio 2025

Per consentire i lavori in via San Nazaro/Via Venti Settembre/Piazza S. Toscana, dalle ore 5.00 di lunedì 28 ottobre 2024 fino al termine lavori, previsti anche nei giorni successivi, viene istituito il divieto di transito in via S. Nazaro solo per i mezzi Atv.

I residenti di Veronetta interessati dal cantiere in possesso di regolare permesso per sostare negli stalli blu, potranno parcheggiare gratuitamente nell’area gestita da AMT3 di via Bassetti, esibendo il loro contrassegno.

Le deviazioni dei bus.

Deviazione delle linee 31 – 32 – 33 – 85 – 91 e servizi scolastici SC02 – SC06 – SC07. Linee/direzione, 31/Marzana – 32/S. Felice Extra – 33-91/S. Croce – 85/Porta Vescovo e servizi scolastici: percorso regolare fino a via Interrato Acqua Morta “Piazza Isolo”, poi Lungadige Sammicheli, via S. Paolo, via Venti Settembre poi percorso regolare.

Linee/direzione, 31/Saval – 32/S. Massimo – 33/Basson – 91/S. Lucia – 85/Torricelle e servizi scolastici: percorso regolare fino alla fermata via Salita San Sepolcro (Porta Vescovo “A”), poi via Venti Settembre, via San Paolo, Lungadige Sammicheli, via Interrato Acqua Morta (Piazza Isolo) poi percorso regolare.

Fermate sospese: 1961/1964 Via San Nazaro/Santa Toscana A/B -1962/1963 San Nazaro A/B – 1209/1210 Via Muro Padri A/B – 3456 Santa Maria in Organo– 333 via Carducci Fermate alternative: Porta Vescovo – VIA XX Settembre – Via Interrato Acqua Morta.