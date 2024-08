Filovia in via XX Settembre, conto alla rovescia: 14 mesi di lavori, tutto quello che c’è da sapere

Con il nuovo anno via al cantiere per la Filovia in via XX Settembre: i lavori dureranno 14 mesi, cosa c’è da sapere.

E’ partito il conto alla rovescia per l’inizio dei lavori in via XX Settembre, tratto di strada dove è previsto il passaggio della Filovia. L’avvio del cantiere, della durata di quattordici mesi, è fissato con l’inizio del nuovo anno ma già da ora Amt3 e Comune di Verona sono impegnati in una campagna di informazione sulle modalità dell’intervento.

Ad illustrarla oggi sono stati gli assessori alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari e alle Strade e Giardini Federico Benini, insieme al presidente Amt3 Giuseppe Mazza e al dirigente della Mobilità e Traffico Michele Fasoli.

“Via XX Settembre non sarà mai completamente chiusa”.

“Via XX Settembre non sarà mai completamente chiusa – precisa l’assessore Tommaso Ferrari –. Il cantiere procederà a stralci, con aree di lavoro di circa 200 metri alla volta. Si partirà dall’incrocio con via San Paolo in direzione piazza Santa Toscana. Questo significa che i lavori, ribadisco, riguarderanno di volta in volta circa 200 metri di intervento, mentre tutto il resto della via resterà libero al transito di persone e veicoli. Vi sarà chiaramente l’impossibilità di attraversarla interamente viste le interruzioni collegate ai tratti di cantiere, ma nel complesso la circolazione resterà possibile, come sono garantiti gli accessi ai passi carrai e alle attività commerciali presenti nelle parti di strada aperta”.

Piano viabilistico alternativo.

“Stiamo naturalmente studiando un piano viabilistico alternativo – aggiunge Ferrari – sia nel quartiere che per gli autobus che dovranno transitare in via Torbido in ottica di ottimizzazione dei percorsi. L’obiettivo è quello di garantire i tempi adeguati di circolazione sia per il trasporto pubblico che per i mezzi privati. A livello pedonale si potrà sempre passare, perché i marciapiedi saranno sempre liberi. Nei quattordici mesi di cantiere si lavorerà anche su via San Francesco e via dell’artigliere per la parte finale del nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche realizzato in via XX Settembre“.

“Da metà ottobre a metà novembre – precisa l’assessore Federico Benini – presidieremo il mercato di piazza Santa Toscana con un punto informativo su quelli che saranno i lavori lungo via XX Settembre. Questo per dare una informazione costante e capillare sull’intervento. In questi giorni sono in fase di realizzazione tutta una serie di nuove asfaltature nel quartiere di Veronetta, che riguardano via Cantarane, via Mazza, via dell’Artigliere, via San Francesco e lungadige Porta Vittoria. Un lavoro molto importante, che vuol essere un segnale dell’attenzione rivolta dall’amministrazione a questa parte della città, su cui sono in corsi investimenti importanti”.

I sottoservizi.

“Credo sia doveroso segnalare l’ottima sinergia fra le aziende partecipate del Comune – sottolinea il presidente Giuseppe Mazza –. Il cantiere della Filovia infatti da la possibilità, in collaborazione con acque Veronesi e VReti, di sistemare anche il sistema acquedottistico, le fognature e la rete di media tensione. Questo evita di intervenire in momenti diversi, più e più volte sullo stesso tratto di strade che magari, fra un cantiere e l’altro, viene anche riasfaltato. Una modalità di lavoro importante e altamente funzionale. Per quanto riguarda i residenti i cui passi carrai saranno interrotti dalla parziale area di cantiere stiamo valutando di destinare gratuitamente parte dei parcheggi auto che Amt3 ha in gestione al parcheggio Centro. Inoltre, dal 1° di agosto Amt3 ha vinto l’assegnazione della gestione anche del parcheggio al Polo Zanotto, i cui posti nelle ore notturne potranno essere dati gratuitamente in utilizzo ai residenti”.

“In via XX Settembre – ricorda il dirigente Michele Fasoli – si interverrà per la realizzazione del sistema filoviario e con l’occasione saranno sistemati tutti i sottoservizi che hanno bisogno di manutenzione, in primis la vecchia fognatura che ha assoluto bisogno di ammodernamento. Sarà inoltre prevista una pavimentazione stradale più adeguata ai carichi di traffico che gravitano in questo tratto stradale della città. Non sarà di fatto mai ostacolato l’accesso pedonale a nessuna residenza e a nessuna attività commerciale, anche a quelli di fronte il cantiere”.

Il trasporto pubblico.

Il trasporto pubblico subirà invece una deviazione e attualmente è allo studio di Atv il nuovo tragitto per garantire continuità di servizio. Al fine di potenziare il messaggio e arrivare nelle case di tutti, sono in programma una serie di iniziative capillari sul territorio. La prima ė un assemblea pubblica il 30 settembre alle 20.30 al Teatro Camploy.

In particolare tra settembre ed ottobre sono previsti volantinaggio e l’installazione di Info Point al mercato di Santa Toscana per dare la possibilità ai cittadini di confrontarsi con assessore alla Mobilità e presidente di Amt3.