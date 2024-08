Pioggia e sole rovinano le bandiere, sostituite quelle di Porta Nuova

Verona, il Comune sostituisce le bandiere di Porta Nuova.

Sul complesso monumentale di Porta Nuova, porta d’accesso alla città, da oggi sui quattro pennoni sventolano le nuove bandiere. Consumate da pioggia e sole, le bandiere di Verona, della Regione Veneto, dell’Italia e dell’Europa sono infatti state sostituite.

Si tratta di un intervento programmato dal Comune a cadenza annuale, ma negli ultimi anni l’acuirsi di fenomeni meteorologici di grande intensità ha di fatto accelerato l’usura delle bandiere per cui in futuro si provvederà a una sostituzione più ravvicinata, in particolare in caso di forte deterioramento.