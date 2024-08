Truffavano gli anziani fingendosi tecnici del gas: banda incastrata

Truffe e furti ai danni di persone anziane, due colpi messi a segno anche a Verona: la banda è stata incastrata dai carabinieri.

E’ stata incastrata dai carabinieri una banda specializzata in furti e truffe, soprattutto a danno di persone anziane. La banda operava nel nord Italia, e tra luglio 2023 e maggio 2024 ha messo a segno due colpi anche a Verona.

I malviventi, fingendosi tecnici del gas e dell’acqua, si introducevano nelle abitazioni di anziani ultrasettantenni con la scusa di dover controllare inesistenti perdite di gas o contaminazioni dell’acqua. Utilizzavano tattiche ingannevoli, come la diffusione di sostanze odorose o l’esplosione di petardi, per convincere le vittime a consegnare denaro e preziosi, che venivano poi rubati.

L’operazione investigativa, coordinata dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere, ha portato all’arresto di cinque individui, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. Complessivamente, la banda ha sottratto oltre 106mila euro, operando in diverse province tra cui, come detto, anche Verona, dove sono stati registrati due dei 13 furti in abitazione e delle 8 truffe complessive. Tre membri della banda sono stati in carcere, mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari.