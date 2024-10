Cosa fare ad Halloween a Verona e provincia

Ecco alcune idee per trascorrere la festa di Halloween a Verona e provincia.

Quale festa migliore di Halloween per godersi la stagione autunnale? Verona e la sua provincia offrono diverse attività, adatte sia per chi vuole trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, sia per chi ama il brivido.

Allestimenti a tema Halloween nei parchi divertimenti.

I parchi a tema propongono allestimenti ed attrazioni che riescono a farci immergere nell’atmosfera spaventosa tipica di questa festa.

Walkthrough Horror Experience – Gardaland

Gardaland offre, oltre ad allestimenti a tema, l’esperienza Wreckage. Nelle vicinanze di Oblivion è stata organizzata in occasione di Halloween un percorso dell’orrore a piedi. I partecipanti sono catapultati in uno scenario apocalittico, membri dell’equipaggio di un’astronave precipitata.

Casa degli orrori – Movieland.

Un altra idea singolare per trascorrere qualche ora all’insegna dello spavento è La casa degli orrori, allestita nel parco avventure Movieland, a Lazise. Immersa nell’oscurità, propone un percorso da fare a piedi attraverso alcune tra le scene più inquietanti dei film horror.

Halloween in compagnia con le esperienze Escape Room.

Quale periodo dell’anno migliore di Halloween per provare una escape room? Si tratta di un gioco di logica nel quale i partecipanti, rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita usando gli indizi della struttura. A Verona ne esistono molte, con diverse ambientazioni.

Ambientazione dell’Ecape Room Game Over

Game Over e Effugio Escape Room – Verona

Una prima opzione è Game Over Escape Room, in Via Interrato dell’Acqua Morta. Propone differenti scenari, quali Saw l’enigmista, il castello di Dracula, Walking Death, il tempio maledetto e il labirinto del minotauro. In Via Leone Pancaldo troviamo anche Effugio Room Escape Game, una realtà che propone ambientazioni all’interno e all’esterno. Tra queste Il monaco oscuro, Criminal Mind, Evasione nel Far West e le streghe di Salem.

Esperienza di Realtà Aumentata con Meta Escape – Verona

Per chi vuole provare un‘esperienza ancora più particolare arriva Verona Meta Escape, un’escape room che crea l’atmosfera attraverso la Realtà Aumentata. Una volta indossato il visore, la sensazione è quella di essere immersi nel mondo scelto al 100%. Tra le proposte a partire da metà ottobre trocviamo Alice in Wonderland, un’esperienza immersiva all’interno del pazzo mondo di Alice.

Realtà Aumentata tra le vie della città – Verona

Anche TheKey Escape propone giochi di realtà aumentata, però all’aperto. Prevede un’esplorazione della città, a partire da Via Cantarane con il percorso No Time To Die. Un modo differente e peculiare per vedere Verona sotto una luce nuova.

Halloween all’aria aperta a Verona.

L’autunno offre un clima adatto a trascorrere del tempo all’aria aperta. La provincia propone alcune idee per trasformare la festa più spaventosa dell’anno in un’occasione per fare quattro passi.

Corsa di Halloween – Parco Sigurtà, Valeggio

Domenica 10 novembre, ultimo giorno di apertura della stagione 2024, il Parco organizza la terza edizione della Corsa di Halloween, manifestazione ludico-motoria non competitiva aperta a tutti, poiché sarà possibile correre e camminare tra i viali alberati e gli scorci autunnali del parco. Coloro che vorranno correre o camminare in abiti horror, a tema Halloween, avranno l’opportunità di vincere un premio speciale (nella foto di apertura).

Partecipanti in costume all’evento organizzato dal Parco Giardino Sigurtà

Il campo delle zucche – Bussolengo

A soli 100 metri dal Garden di Bussolengo si trovano giochi divertenti, animazioni coinvolgenti, un intrigante labirinto di mais di oltre 2.600 metri quadrati e, naturalmente, una vasta selezione di zucche! Orari di apertura sono: dal Lunedì al Venerdì: 15 – 19. Sabato, Domenica e 31 ottobre: 10 – 19.

Halloween in musica a Verona.

Per chi preferisce una serata all’insegna della buona musica, ecco le serate a tema da non perdere.

Nuovo Club chiama AlterEgo vs Principe – Verona

Nuovo Club chiama AlterEgo vs Principe il 31 dicembre 2024 vi aspetta per una notte di nostalgia e divertimento, dove i ricordi si mescolano con il presente e il futuro della musica dance. Due tra i locali più storici del Nord Italia sono pronti a riportare in vita le emozioni passate, in un evento dedicato ad Halloween.

Horror in Rock – Isola della Scala

In occasione di Halloween, il 31 ottobre 2024, torna in scena a Isola della Scala (VR) il format HORROR IN ROCK. Isola Rock e Giallo Berico Film Fest, per la “notte delle streghe”, hanno rinnovato la loro collaborazione per dar vita a un evento, promosso da Associazione I Butei e Shatter Edizioni, che rende omaggio al maestro del brivido italiano Dario Argento.

L’evento è in Via Doria 44, dalle ore 18.30

Per i più piccoli.

Halloween nasce come festa anche dedicata al divertimento dei più piccoli. Ecco alcune idee per passare del tempo insieme ai bambini a tema Halloween.

Fiabe in concerto, speciale Halloween – Teatro Nuovo San Michele

Il 25 ottobre, dalle 20.30 si terrà l’appuntamento con Fiabe in concerto Speciale Halloween. Il tema della serata è: cosa succede se quattro cattivi decidono di organizzare un mega-concerto in onere della loro festa preferita: Halloween?

Halloween Party – Verona

La Ludoteca “Il Paese dei Balocchi” nel cuore del Centro Culturale “6 Maggio 1848” a Verona presenta due laboratori dedicati alla festa di Halloween. Il corso “La mia pozione magica” è progettato per i bambini dai 3 ai 5 anni e si terrà il 30 Ottobre. Per i bambini dai 6 agli 11 anni, il 31 Ottobre c’è il corso “Le zucche creative“, un’opportunità per esplorare l’astrazione e la creatività.