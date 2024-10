Verona vs Halloween: tutto pronto per la notte horror dedicata a Dario Argento

La notte di Halloween a Isola della Scala di Verona sarà dedicata al maestro dell’horror italiano Dario Argento, con l’evento “Horror in Rock”. Il 31 ottobre dalle 18:30, il Borgo Burger in via Doltra, 44 ospiterà una serata gratuita con cinema, libri, musica e ospiti d’eccezione.

L’evento sarà caratterizzato da un’atmosfera da brivido, con le musiche del cinema horror suonate dal vivo dalla pianista Angela Busato e dal soprano lirico Claudia Beltrame. Durante la serata, si terranno anche presentazioni di libri e incontri con ospiti famosi. Tra questi, l’attrice Mirella D’Angelo, conosciuta per il suo ruolo nel film Tenebre di Dario Argento, e lo scrittore e sceneggiatore Antonio Tentori, autore di testi horror e thriller.

Oltre agli spettacoli, ci sarà un’area espositiva con stand di libri, dischi e accessori a tema horror. Ci sarà anche la possibilità di incontrare gli ospiti vip, fare foto e autografi. Il tutto sarà accompagnato da cibo, bevande, sorprese e momenti da brivido.