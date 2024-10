Carabinieri di Verona: il nuovo comandante è Carmelo Graci.

Dal 7 ottobre il comando provinciale dei carabinieri di Verona ha un nuovo volto alla guida dell’ufficio comando: il tenente colonnello Carmelo Graci. A 47 anni, Graci prende il posto di Mauro Calisto che lascia il servizio dopo una lunga carriera e per raggiunti i limiti d’età. Graci proviene dal reparto operativo di Mantova, ma il suo percorso è ricco di esperienze che l’hanno visto protagonista in varie realtà italiane.

L’ufficiale ha iniziato la sua carriera nell’accademia militare di Modena, proseguendo con incarichi importanti a Torino e Verona, dove ha già avuto modo di conoscere il territorio comandando la compagnia di Caprino Veronese.

La sua carriera, che si estende su oltre vent’anni, si è caratterizzata per il suo impegno in delicate indagini di polizia giudiziaria. In particolare, Graci ha diretto una sezione del nucleo investigativo di Reggio Calabria, poi il nucleo investigativo di Venezia, e più recentemente il reparto operativo di Mantova, guadagnandosi il rispetto dei suoi colleghi e superiori.

Il suo operato è stato riconosciuto con vari premi, tra cui la prestigiosa medaglia “mauriziana”, conferita dal Presidente della Repubblica per i meriti acquisiti nel corso della sua carriera. Ora, al comando di Verona, Graci porta con sé un bagaglio di esperienza e competenza, pronto a proseguire il lavoro lasciato da Calisto dopo 41 anni di servizio.