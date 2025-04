Vinitaly: nuovo look per il Prosecco che incorona le star del cinema

A Vinitaly presentata la nuova etichetta del Prosecco Docg per la mostra del cinema di Venezia.

A Vinitaly è stata presentata una novità: la nuova etichetta che abbellirà le bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, durante l’82esima Mostra del Cinema di Venezia.

L’etichetta celebra Venezia e il cinema. Mostra una gondola in primo piano con lo skyline della città lagunare sullo sfondo, nei toni del blu e dell’oro, con un tocco di rosso che ricorda il celebre tappeto rosso del Festival. Un vero omaggio al fascino del grande schermo.

Il Prosecco Docg sarà per il secondo anno consecutivo l’unico spumante ufficiale del Festival, presente ai brindisi con le star internazionali. Un risultato importante per il territorio veneto, che dimostra come qualità e identità locale possano conquistare anche i palcoscenici mondiali.

La presentazione è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dell’assessore alla cultura Cristiano Corazzari, del presidente del Consorzio Franco Adami e dell’attore Giorgio Pasotti, testimonial del Prosecco Docg.

Durante l’incontro, Giorgio Pasotti ha anche annunciato il suo nuovo progetto: un film su Eugenio Monti, campione olimpico e figura simbolo dello sport italiano.

A concludere l’evento, lo chef Tino Vettorello, da quindici anni volto gastronomico della Mostra del Cinema, ha proposto un piatto che entrerà nel menù ufficiale del Festival: “L’ostrica in bolla”, ostrica su crema di limone con gelatina di Prosecco Docg, salicornia e polvere di lampone.

Il Veneto e il cinema: un legame sempre più forte.

Il Veneto continua a investire nel cinema. Fino al 2027, sono previsti 30 milioni di euro per valorizzare il territorio come set naturale e promuovere la cultura cinematografica. Nel solo 2024 si sono registrate 334 giornate di produzione, con 6 set attivi contemporaneamente.

Nel 2024 la Regione ha sostenuto 21 produzioni, tra cui 12 film e serie tv e 9 documentari e cortometraggi. Con un contributo totale di 4 milioni di euro, si prevede una ricaduta economica di 10 milioni sul territorio.