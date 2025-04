Verona tra le città più virtuose in Italia nella donazione organi

Verona si conferma tra le città più virtuose in Italia nella donazione organi: terzo posto assoluto tra le grandi città.

Anche nel 2024 Verona si conferma tra le città più virtuose d’Italia per la donazione di organi. A rivelarlo è il nuovo report del Centro Nazionale Trapianti (Cnt), che analizza le dichiarazioni di volontà registrate al momento del rinnovo della carta d’identità nei Comuni italiani.

Verona si piazza al terzo posto assoluto tra le grandi città (oltre 100mila abitanti), con un tasso di consensi pari al 76,2%. Meglio hanno fatto solo Trento e Sassari. Restando in Veneto, Padova conquista invece la sesta posizione, con un incoraggiante 73,9% di “sì”.

Il report, pubblicato in vista della Giornata nazionale della donazione di organi dell’11 aprile, tiene conto di tre indicatori principali: la percentuale di consensi, il tasso di astensioni e il numero complessivo di documenti emessi. A livello regionale, come riferisce Ansa, è il piccolo Comune di Chies d’Alpago (Belluno) a guidare la classifica veneta, con un impressionante 90% di consensi (117 “sì” su 130 dichiarazioni). Seguono Lorenzago di Cadore e Vallada Agordina, entrambi in provincia di Belluno.

Nel complesso, nel 2024 il Veneto ha raccolto circa 310mila dichiarazioni di volontà, con una percentuale di consensi pari al 70,5%, ben sopra la media nazionale del 63,7%. La regione si conferma così al quarto posto in Italia per generosità nella donazione di organi.