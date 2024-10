Tutto pronto per Gardaland Magic Halloween: 26 giorni di divertimento.

Da oggi, 3 ottobre al 3 novembre, per 26 giorni, Gardaland si anima per l’attesissimo evento di Gardaland Magic Halloween. Quest’anno promette nuove esperienze immersive per offrire un divertimento personalizzato a seconda delle età e delle esigenze.

Giornate dalle atmosfere spaventosamente divertenti per le famiglie e serate con esperienze più intense e cupe per giovani adulti durante i Venerdì da paura, comprese aree delimitate dove, chi lo desidera, potrà immergersi nell’horror più adrenalinico.

Alcuni degli artisti che animeranno il Parco hanno posato con Prezzemolo prima di dare il via alla nuova stagione 2024 di Gardaland Magic Halloween: un mese intero in cui il Parco si trasformerà in un grande set dove vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli percorreranno i viali, ma si potrà assistere anche a nuovi show outdoor e spettacoli a tema, partecipare a Scary Zone in due diverse aree delimitate, divertirsi con gli Scary Dj Set, oltre ad approfittare di tutte le attrazioni del Parco.

Grande attesa per “Wreckage – The Horror Experience”, un inedito labirinto, che promette di far vivere un’esperienza ‘in movimento’, – walk-trough – altamente immersiva (a ingresso con biglietto aggiuntivo) pensata per gli ospiti maggiori di 14 anni in cerca di emozioni forti.