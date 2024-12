Musei civici di Verona, orari e chiusure durante le festività natalizie

Orari e chiusure dei musei di Verona durante le feste di Natale.

Musei civici di Verona, orari e chiusure durante le festività di Natale: sono previste chiusure solo a Natale, mercoledì 25 dicembre, e mercoledì 1° gennaio, con apertura straordinaria di tutte le sedi lunedì 6 gennaio.

Per entrare nel cortile e alla Casa di Giulietta, fino al 6 gennaio 2025, l’ingresso è dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona: per visitare la casa museo e accedere al balcone i biglietti sono disponibili solo online. Per la Casa Museo è prevista l’apertura straordinaria lunedì 23, lunedì 30 dicembre e lunedì 6 gennaio.

Visitabile fino al 12 gennaio anche l’anfiteatro Arena. E’ sempre consigliato l’acquisto dei biglietti online sul sito museiverona.com, che consente di prenotare anche l’orario d’ingresso.