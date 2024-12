Albania, Rama annuncia il blocco di TikTok per un anno

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – L’Albania bloccherà l’accesso a TikTok per un anno. Lo ha annunciato il primo ministro Edi Rama nel corso di una riunione con rappresentanti di genitori e insegnanti. Secondo quanto riporta l’agenzia ATA, il capo del governo albanese ha chiarito che l’accesso alla piattaforma di social media sarà bloccato per tutti e che la decisione arriva dopo aver consultato esperti in materia di istruzione e sicurezza infantile. La decisione nasce dalle preoccupazioni sulla sicurezza dei minori online, legate principalmente al cyberbullismo e all’esposizione a contenuti inappropriati. Il tema era da settimane alla ribalta dopo che a Tirana un 14enne era stato ucciso a coltellate da un suo coetaneo, a pochi passi da una scuola, a seguito di una lite iniziata proprio sui social.

“TikTok non sarà disponibile nella Repubblica d’Albania”, ha annunciato Rama, aggiungendo che il governo seguirà anche le azioni previste da altri Paesi riguardo a questa piattaforma. Il premier ha riferito che TikTok verrà bloccato nel 2025 e che i tempi tecnici per avviare questa messa al bando richiedono dalle sei alle otto settimane.

“Durante quest’anno scopriremo come si comporteranno gli altri Paesi e la stessa TikTok. L’azienda ha sede in Cina, ma questo paese vieta i contenuti dannosi, tra cui dissolutezza, perversione, violenza, bullismo e criminalità”, ha affermato Rama, spiegando che il governo continuerà a monitorare la situazione e cercherà anche altri modi per migliorare la sicurezza dei minori online.

– Foto Agenzia Fotogramma –

