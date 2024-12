Previsioni meteo a Verona, il tempo nel fine settimana e a Natale

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana e per Natale.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend e per Natale.

Situazione.

La situazione sul nostro continente è abbastanza ingarbugliata, non ci sono campi di pressione dominanti da una parte e nemmeno scenari di irruzione fredda in arrivo sulla nostra penisola, si va verso una sorta di limbo invernale con poche cose da raccontare.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato miglioramento deciso delle condizioni con cielo che si presenta poco nuvoloso o quasi sereno su tutta la provincia, i venti proseguono deboli da nord o nord ovest e le temperature sono previste in lieve calo soprattutto nei valori minimi della notte ma non farà freddo.

Per domenica condizioni di variabilità per la possibilità del transito di un altro fronte davvero molto debole. In ogni caso i cieli si prevedono nuvolosi dal pomeriggio con possibilità di pioviggine dalla serata. Venti che ruotano da est e temperature previste in lieve calo.

Tendenza.

La situazione rimane molto incerta a tratti variabile con possibilità di qualche breve pioggia l’antivigilia di Natale, poi il tempo dovrebbe sistemarsi e vedere giornate stabili con maggiore presenza di sole, soprattutto per la giornata di Natale. Non sono previste irruzioni di freddo e i principali indici atmosferici, non paiono favorevoli nemmeno nel lungo tempo, pertanto pur in una condizione sostanzialmente invernale, la stagione prosegue senza grossi scossoni.