Censimento Istat 2024: mancano ancora 500 famiglie, occhio alle sanzioni

Mancano ancora 500 famiglie per il Censimento: sanzioni in vista per chi non rispetta i tempi.

Mancano ancora 500 famiglie all’appello per il Censimento della Popolazione e Abitazioni dell’Istat: occhio alle sanzioni. Dal 10 dicembre, la compilazione del questionario è possibile solo tramite gli operatori dell’Ufficio Comunale di Censimento o i rilevatori incaricati. Il termine ultimo per completare la rilevazione è fissato per il 23 dicembre 2024.

La rilevazione.

Il periodo di censimento, iniziato a ottobre, ha coinvolto 3.449 famiglie del comune di Verona, selezionate come campione dall’Istat. Per queste famiglie è previsto l’obbligo di risposta, con possibili sanzioni in caso di mancata partecipazione.

Risultati parziali.

In quasi tre mesi di rilevazione, è stato raggiunto un tasso di partecipazione vicino all’80%. Di queste, il 55,7% delle famiglie campione ha completato il questionario in autonomia online. Purtroppo restano ancora circa 500 famiglie che non hanno risposto e che devono ora adempiere all’obbligo tramite contatto diretto con gli operatori autorizzati.

Come fare.

Le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario devono rivolgersi al Numero Verde Istat 800 188 802, disponibile fino al 23 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle 21.