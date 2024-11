Censimento 2024: da oggi i rilevatori inizieranno a visitare le abitazioni di Verona.

Da oggi 24 rilevatori formati e certificati inizieranno a visitare le abitazioni di Verona per completare il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2024. Il servizio, che è già attivo dal 7 ottobre, punta a raccogliere informazioni utili per aggiornare i dati socio-economici del Paese. Ogni rilevatore, per garantire la massima trasparenza, sarà facilmente riconoscibile grazie a un cartellino di identificazione e utilizzerà solo un tablet per svolgere l’intervista.

Il Censimento non coinvolge tutte le famiglie della città, ma solo un campione selezionato di 3.449 famiglie che sono state invitate a rispondere al questionario Istat. Le famiglie interessate potranno rispondere online, in presenza al Centro Comunale di Rilevazione, oppure con un’intervista telefonica o a domicilio.

Il Comune ha avviato una campagna di sensibilizzazione per evitare diffidenze da parte dei cittadini, che negli anni passati hanno talvolta reagito in modo sospettoso nei confronti dei rilevatori. È importante sottolineare che i rilevatori non richiederanno mai documenti personali, dati bancari o sanitari, ma solo informazioni relative al questionario.

L’assessore ai Servizi Demografici, Federico Benini, ha ricordato che il Censimento è fondamentale per raccogliere informazioni utili a indirizzare le politiche locali. Inoltre, la partecipazione al Censimento è un obbligo di legge e il mancato adempimento comporta una sanzione.

Il Censimento 2024 si concluderà il 23 dicembre e tutti i dati raccolti saranno utilizzati per analizzare le caratteristiche socio-economiche della popolazione e migliorare i servizi e le decisioni pubbliche.