Alla Gran Guardia il concerto benefico di Massimo Bubola

Alla Gran Guardia il concerto benefico del cantautore veronese Massimo Bubola.

Sabato 23 novembre alle 21, l’Auditorium della Gran Guardia di Verona ospiterà un concerto benefico di Massimo Bubola. Il cantautore veronese si esibirà insieme alla sua storica Eccher Band, unendo la sua passione per la musica e il sostegno a una causa importante.

Il concerto è infatti parte del progetto “Talenti Sostenibili” dell’associazione “Voci e Volti”, che promuove iniziative di solidarietà internazionale a favore delle persone in gravi difficoltà, contribuendo a migliorare le loro condizioni di vita.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo le canzoni di uno dei più importanti cantautori italiani che ha segnato la storia della musica popolare e d’autore in Italia, e al contempo per sostenere un progetto che fa della solidarietà un valore centrale.