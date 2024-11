Tutto pronto a Verona per la prima fiera dedicata all’oro verde

Tutto pronto a Verona per la prima fiera dedicata alla filiera dell’oro verde.

Tutto pronto per la prima fiera dedicata alla filiera dell’oro verde: è Sol2Expo, la nuova manifestazione internazionale che farà il suo debutto a Veronafiere dal 2 al 4 marzo 2025. Sostituisce il Salone internazionale dell’olio d’oliva, e si propone di diventare il principale evento in Italia per il settore oleicolo, puntando su quattro temi fondamentali: prodotto, tecnologia, formazione e turismo.

Tre padiglioni tematici.

Sol2Expo avrà un formato innovativo che coprirà tutte le fasi del processo olivicolo, dalla coltivazione delle olive alla produzione dell’olio extravergine, con un focus anche su nutraceutici, cosmesi, wellness e nuove tecnologie. La fiera si sviluppa in tre padiglioni tematici. Il primo sarà dedicato all’olio extravergine artigianale, destinato alla ristorazione e alla distribuzione organizzata. Il secondo ospiterà oli per il mass market, oltre a quelli nutrizionali e cosmetici, con un occhio di riguardo per hotellerie e centri benessere. Infine, il terzo padiglione sarà interamente dedicato all’innovazione tecnologica, con macchinari e attrezzature per tutte le fasi della filiera, dalla raccolta alla confezione.

Una giornata aperta a tutti.

Oltre alla parte business, che comprende incontri e opportunità per operatori del settore, Sol2Expo aprirà per la prima volta le sue porte anche al pubblico generale, con una giornata speciale domenica 2 marzo. Durante questa giornata, i visitatori potranno partecipare a cooking show, workshop e degustazioni, scoprendo il mondo dell’olio d’oliva attraverso esperienze dirette, tra cui abbinamenti gastronomici e acquisto di prodotti.

Il concorso.

Inoltre, come parte della manifestazione, tornerà il Sol D’Oro, il concorso internazionale che premia i migliori oli d’oliva, giunto alla sua 23ª edizione.

Sol2Expo si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati e gli esperti del settore, ma anche per il grande pubblico che potrà scoprire la ricchezza e la varietà di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy.

Per partecipare e ricevere ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della fiera.