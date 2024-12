Traguardi, cambio al vertice: Beatrice Verzè è la nuova presidente

Beatrice Verzè è la nuova presidente di Traguardi, prende il posto di Pietro Trincanato.

Cambio della guardia al vertice di Traguardi, che per il prossimo quinquennio sarà guidato da Beatrice Verzè, fino ad oggi vicepresidente. Verzè, 28 anni, capogruppo di Traguardi in Consiglio comunale e consigliera con delega alle Pari Opportunità, subentra a Pietro Trincanato, che lascia dopo sei anni la guida del movimento.



L’avvicendamento è avvenuto ufficialmente ieri sera, durante la prima riunione del Consiglio direttivo che, oltre alla neo presidente, ha eletto al proprio interno i due vicepresidenti Chiara Bonaconsa, 41 anni, training specialist e Michele Veronesi 25 anni, neolaureato in Scienze politiche e relazioni internazionali e Consigliere in Sesta circoscrizione. Il principale organo di coordinamento di Traguardi è affiancato dalle consigliere e dai consiglieri Nicola Caineri Zenati, Tommaso Cipriani, Giacomo Cona, Chiara Consolo, Giulia Liviero, Silvia Marchesini, Manuel Piccoli, Giovanni Simonati e Federico Sparapan, e da Massimo Babbi come referente dell’organo di controllo.



“Sono felice della fiducia che mi è stata riposta e consapevole della responsabilità del ruolo. Cercherò di dare continuità al grande lavoro svolto in questi anni dalla precedente presidenza. Una nuova squadra che con entusiasmo e competenza continuerà a mettersi a servizio della città”, sottolinea Beatrice Verze.