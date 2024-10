Al via a Verona il Censimento 2024: come funziona e chi deve rispondere.

Al via a Verona per tre mesi, il Censimento 2024 della popolazione: ecco come funziona e chi deve rispondere. Saranno circa tre mesi di rilevazione per conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Coinvolgerà 3.449 famiglie del comune di Verona.

Grazie all’unione dei dati del Censimento con quelli presi da altre fonti ufficiali, l’Istat può fornire informazioni aggiornate e rappresentative di tutta la popolazione. Questo permette anche di ridurre i costi e di disturbare meno le famiglie.

Chi rientra nel Censimento Istat 2024.

Il Censimento permanente non coinvolge tutte le famiglie del nostro Comune, ma solo un campione di 3.449 famiglie. Sono interessati tutti coloro che hanno ricevuto una lettera nominativa dell’Istat che invita a partecipare. La lettera informativa avvisa le famiglie coinvolte dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di svolgimento e fornisce le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti.

Come rispondere al Censimento.

Ogni famiglia può compilare in autonomia il questionario online oppure tramite intervista al proprio domicilio da parte dei rilevatori, personale opportunamente formato e incaricato dal Comune, riconoscibile attraverso tesserino e documento di identità, con il quale è possibile fissare l’appuntamento per svolgere l’intervista nella propria abitazione oppure telefonicamente o, ancora, al centro comunale di Rilevazione. La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024.

Chi non risponde.

Aderire è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità. Il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni prevede sia l’obbligo di risposta sia la sanzionabilità. I dati raccolti in occasione del Censimento permanente sono coperti dal segreto d’ufficio e dal segreto statistico.

Se entro il 12 novembre non si sarà ancora provveduto alla compilazione totale o parziale del questionario, si verrà contattati telefonicamente dall’Ufficio Comunale di Censimento (Ucc) o da un rilevatore autorizzato.

Info e contatti.

Per chiarimenti o per prenotare un appuntamento per la compilazione del questionario, ecco chi contattare.

Numero verde Istat.

800 188 802 attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21 esclusi 1 novembre e 8 dicembre.

Ufficio Comunale di Censimento – Ucc.

tel. 045 8077871-7219 lunedì – venerdì ore 9 -13. mail: censimento@comune.verona.it lasciare un contatto telefonico a cui essere richiamati.

Centro Comunale di Rilevazione – Ccr.

Palazzo Barbieri – piano 2, scala A – Piazza Bra, 1, accessibile solo su appuntamento tramite il rilevatore o telefonando all’Ufficio Comunale di Censimento tel. 045 8077871-7219 lunedì – venerdì ore 9-13. mail: censimento@comune.verona.it.