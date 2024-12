La “delusione” del comitato discariche di Valeggio: “Zaia e Bottacin si negano”.

Il comitato Difesa Territorio Quaderni Valeggio esprime “amarezza e delusione” per l’incontro mancato con il presidente del Veneto Luca Zaia e l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin. Come si legge nel comunicato, il comitato aveva richiesto un confronto con il Governatore per discutere della deroga introdotta nel 2022 dalla Giunta Regionale, che consente la realizzazione di discariche per amianto in aree di ricarica delle falde acquifere, prima completamente tutelate.

Ma da come riporta il comunicato, Zaia ha scelto di delegare all’incontro Bottacin, il quale, a sua volta, “ha deciso di affidare il confronto a funzionari della Direzione Ambiente e Valutazioni Ambientali“.

“Quella stessa politica che ha introdotto la deroga contestata e che ha il potere di ripristinare la protezione assoluta per le zone di ricarica delle falde acquifere si è sottratta al dialogo diretto con il territorio“, sottolinea il comitato.

Nonostante questo, i rappresentanti del comitato sono andati a Venezia per presentare ai tecnici regionali “le irregolarità procedurali riscontrate nell’iter di approvazione dell’aggiornamento del Piano Rifiuti del 2022, già formalizzate con lettera al presidente Zaia“. Secondo quanto riportato, i funzionari hanno preso nota con attenzione delle segnalazioni, promettendo di valutarle nelle sedi opportune.

Il comitato ribadisce il proprio impegno: “Con la promessa di proseguire la battaglia per contrastare la realizzazione di discariche per amianto nei Comuni di Villafranca e Valeggio e per vedere ripristinata la tutela assoluta delle falde acquifere”.

L’invito natalizio.

Il comitato invita sostenitori, amministrazioni locali e associazioni del territorio a partecipare a Un Saluto di Natale, in programma venerdì 13 dicembre alle ore 19 sul ponte di legno a Borghetto sul Mincio.