Il podcast di Casa Perbellini: la “merenda” di Dino Buzzati

La “merenda” di Dino Buzzati: il podcast del Tredicesimo Apostolo di Casa Perbellini.

Nel podcast “Tredicesimo Apostolo” di Casa Perbellini, Dino Buzzati torna dalla montagna e bussa alla porta del ristorante storico per una merenda. È la scena raccontata da Giancarlo Perbellini nel secondo episodio del suo podcast dedicato al famoso scrittore.

Buzzati, noto per capolavori come Il deserto dei tartari e per la sua passione per l’arte e l’alpinismo, aveva un legame speciale con Verona e con il ristorante “12 Apostoli”. Nel podcast, disponibile sulle principali piattaforme come Spotify e YouTube, Perbellini ricorda episodi inediti che intrecciano la vita dello scrittore con la tradizione gastronomica veronese.

Una visita a sorpresa.

Uno degli aneddoti più memorabili riguarda una visita improvvisa di Buzzati al 12 Apostoli, guidato dal desiderio di un pasto semplice. Tornato dalla montagna, lo scrittore si presentò al ristorante fuori orario, trovando comunque l’accoglienza dello storico chef Giorgio Gioco. Con un po’ di pane, Monte Veronese, olio della Valpantena e Amarone, nacque una merenda che sancì un’amicizia: Buzzati propose di abbandonare il formale “lei” per un più familiare “tu”.

Il podcast di Perbellini.

“Il Tredicesimo Apostolo di Casa Perbellini” non è solo un viaggio nella memoria, ma un modo per riscoprire storie straordinarie legate al cibo. Dopo Ernest Hemingway, protagonista del primo episodio, e Buzzati, il prossimo appuntamento è dedicato a Maria Callas. Il 2 gennaio 2025, Perbellini racconterà il rapporto della soprano con Verona e la sua passione per lo zabaione.