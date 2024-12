Bianco Natale a Verona e in Veneto: le città con più probabilità di neve.

Se sognate un Natale sotto la neve a Verona e in Veneto, ecco le probabilità di neve secondo uno studio condotto dalla piattaforma di prenotazione viaggi Omio. Le possibilità di trascorrere un bianco Natale a Verona e in Veneto sono variabili ma generalmente contenute rispetto ad altre regioni del Nord Italia.

Verona e le probabilità di un Natale innevato.

A Verona, la probabilità di neve durante il periodo natalizio è del 28%, con una media statistica di un Natale innevato ogni quattro anni. La città, pur non essendo tra le mete più innevate d’Italia, mantiene vive le speranze per chi desidera vivere l’atmosfera delle feste sotto i fiocchi bianchi.

Altrove in Veneto, Vicenza registra un dato leggermente superiore con il 39% di probabilità, mentre Padova si ferma al 14% e Venezia si attesta allo 0%, rendendo estremamente improbabile un Natale bianco nella città lagunare.

Le città alpine dominano le classifiche.

Per chi vuole avere quasi la certezza della neve, Trento e Bolzano, in Trentino-Alto Adige, sono le destinazioni ideali con probabilità del 97% e 96%, rispettivamente. In Veneto è nelle zone montane come quelle del Bellunese, che le possibilità di neve aumentano.

Dove andare in Veneto per un bianco Natale.

Se state cercando mete in Veneto per vivere un Natale innevato, le località montane come Cortina d’Ampezzo o Asiago offrono ottime possibilità di neve durante le feste.

Un Natale senza neve, ma non meno magico.

Anche se la neve potrebbe non arrivare, Verona si trasforma durante il Natale con mercatini, luci e decorazioni che rendono l’atmosfera unica.