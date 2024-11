Sabato a Valeggio si accendono le luminarie di Natale

A Valeggio tutto pronto per accendere le luminarie di Natale: sabato si fa luce per la festa.

Il Natale arriva anche a Valeggio sul Mincio, che sabato si prepara a festeggiare con delle luminarie davvero speciali. Un evento pensato per unire la magia del centro storico con il fascino senza tempo di Borghetto. L’appuntamento è per sabato 30 novembre, quando le luci natalizie trasformeranno la cittadina in un luogo incantato.

La serata avrà inizio alle 19 con l’accensione del Sentiero Luminoso ai giardini di Borghetto. Questo itinerario, suggestivo e ricco di atmosfera, guiderà i visitatori fino a Borghetto, dove si terrà uno dei momenti più attesi: l’illuminazione della splendida Metasequoia l’albero simbolo delle festività, alle 19:30.

Ad accompagnare l’evento, le melodie del Gruppo Stella Borghetto, che renderanno l’atmosfera ancora più emozionante. Per concludere la serata, ci sarà un punto ristoro con pandoro e bevande calde, perfetto per scaldarsi e condividere un momento di gioia in compagnia.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Valeggio sul Mincio, in collaborazione con il Comune. Per informazioni, è possibile contattare l’associazione a questo indirizzo email o al numero 0457951880.