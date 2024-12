Consulenze psicologiche gratuite per malati oncologici: al via il progetto “Ti Voglio Bene”.

Consulenze psicologiche gratuite per malati oncologici: Fondazione Ant Italia Onlus, con il patrocinio delle Farmacie Agec di Verona, lancia il progetto “Ti Voglio Bene”. Un’iniziativa che offre incontri gratuiti di consulenza psicologica dedicati a persone affette da patologie oncologiche o croniche e ai loro familiari.

Grazie a questa collaborazione, le farmacie Agec diventano un punto di riferimento per la cittadinanza, mettendo a disposizione materiale informativo e promuovendo incontri con psicologi specializzati della Fondazione Ant, che da oltre 45 anni opera a livello nazionale per fornire assistenza gratuita ai malati oncologici direttamente a domicilio.

Un aiuto concreto a chi affronta la malattia.

Il progetto prevede, a partire da dicembre, incontri di consulenza psicologica gratuita in alcune farmacie Agec di Verona. Durante queste sedute, i pazienti e i loro familiari potranno ricevere un primo supporto emotivo per affrontare le difficoltà legate alla malattia. Se necessario, il percorso psicologico potrà proseguire nelle strutture di Ant.

Lunedì 9 dicembre , Farmacia AGEC Olimpia, viale A. Palladio 61

, Farmacia AGEC Olimpia, viale A. Palladio 61 Giovedì 12 dicembre , Farmacia AGEC San Massimo, via Trevisani 39

, Farmacia AGEC San Massimo, via Trevisani 39 Lunedì 13 gennaio , Farmacia AGEC Cadore, via A. Poerio 28/a

, Farmacia AGEC Cadore, via A. Poerio 28/a Lunedì 20 gennaio , Farmacia AGEC Borgo Nuovo, via Taormina 23c

, Farmacia AGEC Borgo Nuovo, via Taormina 23c Mercoledì 29 gennaio, Farmacia AGEC Grattacielo, via S. Spirito 2B

Gli incontri si terranno dalle ore 9 alle 13, previa prenotazione nella farmacia di riferimento.

Sensibilizzazione e solidarietà.

Il progetto prevede anche iniziative di raccolta fondi per sostenere le attività della Delegazione di Verona di ANT. Inoltre, nelle farmacie AGEC aderenti si terranno incontri informativi per promuovere la prevenzione e uno stile di vita sano.

Come partecipare.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Delegazione di Verona di ANT al numero 345 986621 o recarsi in una delle farmacie AGEC partecipanti. Inoltre, è possibile visitare il sito ufficiale di ANT per conoscere le attività e le modalità di supporto.

“Ti Voglio Bene” è un progetto che unisce solidarietà, prevenzione e salute per essere vicini alla comunità e migliorare la qualità della vita di chi affronta momenti difficili.