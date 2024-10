San Martino in festa per il Patrono: ecco il programma

San Martino in festa per il Patrono: ecco tutto il programma.

San Martino Buon Albergo si prepara a celebrare le festività per il patrono San Martino Vescovo con un programma ricco di eventi e iniziative per coinvolgere e fare divertire il pubblico di tutte le età. La festa sarà nella centrale Piazza del Popolo e nei giardini antistanti dall’8 all’11 novembre.

Venerdì 8 novembre.

Alle 17.30 inaugurazione ufficiale della festa con la presenza delle majorette e gli interventi dell’amministrazione comunale, a seguire apertura dei food truck e degli stand enogastronomico della Pro Loco. Questa proporrà il Capel de Napoleon, il piatto della tradizione ispirato alla forma del copricapo di Napoleone.

Si tratta di un raviolo di pasta fresca ripieno di asparagi e pancetta. Come alternativa vegetariana saranno disponibili i ravioli ripieni di burrata e porcini. Inoltre sarà possibile gustare un piatto unico composto da polentina morbida e trota salmonata e un secondo di carne tipico come la carne salà con fasoi preparato dal Comitato Civico delle Casette. Oltre ai piatti del territorio i food truck proporranno arrosticini, porchetta di Ariccia, hamburger gourmet, cicchetti in stile veneziano e tanto altro.

Al Teatro Peroni alle 18.30 la premiazione dei giovani che si sono distinti per meriti nello studio e in serata alle 20.30 si terrà il tradizionale e atteso appuntamento con la cerimonia di consegna delle onorificenze “Il Martino” e “Il Giovane Martino”. La festa proseguirà in piazza con la musica live di Oliver and Friends, il trio composto da Oliver Kaufmann, Andrea Tramonte e Nicolò Giardini, a seguire dj set con Dj Manuel.

Sabato 9 novembre.

In mattinata ai giardini, laboratori per i bambini dedicati all’autunno organizzati dal Comitato Civico S. Antonio, Comitato Civico del Centro e Comitato Civico Case Nuove insieme all’Associazione In Giro Leggendo. La partecipazione è gratuita con prenotazione al numero 329 2130957. Nel pomeriggio al Centro Bertacco giochi per tutte le età, dai 3 ai 100 anni organizzati dalla Caritas insieme a l’Alveare. Dalle 17.00 alle 19.00 area bimbi ai giardini della piazza con giochi e animazione di Magicamente Giò e alle 21.00 Larry Band in concerto.

Domenica 10 novembre.

Dalle 10.00 alle 20.00 chiusura della strada e apertura straordinaria dei negozi del centro e mercatini con la presenza di associazioni di volontariato, giochi di strada nella zona di Via Ponte, esposizione di auto storiche e dimostrazione Yamakasi Fight Academy. Durante la giornata alla Biblioteca comunale Don Milani si terranno attività e laboratori dedicati alla lettura con i più piccoli. È richiesta la prenotazione al numero 045 8874239.

Lunedì 11 novembre.

Alle 11.00 Santa Messa solenne celebrata dal Vescovo emerito Mons. Zenti. Durante la mattinata incontri di informazione e laboratori per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie organizzati dalla Croce Rossa Italiana, mentre Cea Legambiente e i comitati civici organizzano un laboratorio di pittura con colori naturali. Per questa attività serve la prenotazione al numero 347 8355520.

Alle 15.00 al teatro Peroni lo spettacolo “Prestige” di Manuele Pascal, fantasista eccentrico, organizzato dal circolo Noi5. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E nel pomeriggio proseguono i laboratori e attività per bambini ai giardini con comitati civici e associazioni. La festa si chiuderà in serata all’insegna della musica dal vivo con SugarMama Zucchero Tribute Band.

Cibo, cultura e Luna Park.

Dal 9 all’11 novembre ai giardini in Piazza del Popolo stand con caldarroste, Strauben tirolesi e torte scout con pesca di beneficenza organizzati dal Circolo Noi5. Dall’8 novembre fino al 18 in Piazzale Fallaci arriva il Luna Park. E, in occasione della festa, la Biblioteca Don Milani sarà aperta anche sabato 9 dalle 9.00 alle 13.00 per tutti i servizi e domenica 10 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 con i servizi di prestito, lettura e consultazione.