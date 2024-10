Alta pressione e niente pioggia, a Verona torna la stagione delle nebbie

Meteo Verona, settimana stabile con temperature oltre la media e ritorno della nebbia in pianura.

A Verona e dintorni torna la stagione della nebbia. E infatti, con l’invecchiare dell’anticiclone, già nella mattinata di oggi, martedì 29, diversi banchi di nebbia sono presenti nelle Basse, e in generale un tetto di nubi basse che copre quasi tutta la pianura.

In ogni caso, come spiegano gli esperti di meteo4verona, ci attende “una settimana estremamente tranquilla da un punto di vista atmosferico, dopo uno dei mesi di ottobre più piovosi di sempre per alcune stazioni della provincia di Verona. E avremo un salutare ritorno dell’alta pressione che porterà tempo stabile e totale assenza di piogge”.

Da segnalare anche una marcata inversione termica in quota con temperature molto calde in montagna per il periodo, mentre in pianura le temperature minime sono calate rispetto ai giorni scorsi, e sono comprese tra 10°C e 14°C stamattina. Con l’avanzare della giornata le nubi basse lasceranno spazio al sole e le temperature massime supereranno ancora i 20°C, a eccezione di alcune zone della Bassa dove l’umidità e la nebbia potrebbero tenere le temperature leggermente più basse. Dal calar del sole ritorno di nebbia e nubi basse.