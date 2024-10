Il Sindaco di Sona aggredito davanti alla sua casa

Il Sindaco di Sona è stato aggredito davanti alla sua casa di Lugagnano.

Il sindaco di Sona è stato aggredito davanti alla sua casa a Lugagnano: è successo sabato 26 ottobre, quando Gianfranco Dalla Valentina, si è trovato coinvolto in un episodio spiacevole. Intorno alle 21:30, un’auto è finita contro il muretto della sua abitazione, attirando l’attenzione di diversi residenti, compreso il sindaco che è uscito per capire cosa fosse accaduto.

Al volante c’era un uomo del posto, visibilmente alterato, che ha subito iniziato a insultare e a lanciare accuse contro Dalla Valentina. Il guidatore, risultato poi con un tasso alcolico superiore al limite consentito, ha incolpato il sindaco di problematiche legate alla viabilità del comune, prendendosela per il cattivo stato delle strade. L’aggressione verbale è degenerata in minacce, con il sessantenne che avvertiva Dalla Valentina di stare “attento” a possibili conseguenze future.

I carabinieri di Sommacampagna sono arrivati in breve tempo e hanno cercato di calmare l’uomo, che però si è rivolto in modo aggressivo anche contro di loro. A questo punto, è stato arrestato e portato in caserma a Villafranca, dove è stato trattenuto in attesa del giudizio in tribunale.

Questo episodio non è l’unico che ha visto il sindaco di Sona, attualmente nel mirino di contestazioni. Recentemente, Dalla Valentina ha infatti ricevuto anche una lettera anonima con minacce, a causa del progetto di trasferimento di un centro di accoglienza per migranti a Lugagnano. La questione ha suscitato accese discussioni nella comunità e ha aggiunto un’ulteriore fonte di pressione per il sindaco.