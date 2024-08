“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana dal 23 al 25 agosto.

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare in questo lungo fine settimana dal 23 al 25 agosto a Verona, ecco qualche idea.

Sagre, feste ed eventi a Verona e provincia.

Sona: a Villa Trevisani Romani c’è il Mag Festival. Fino al 25 Agosto 2024, Villa Trevisani-Romani in Via Roma a Sona, darà spazio a un attesissimo evento: il Mag. Il tutto avrà inizio alle 17 del 21 Agosto per poi chiudere i battenti alle 20 del 25 Agosto. L’ingresso è gratuito.

Sagra di San Bartolomeo a Villa Bartolomea. Questa tradizionale festa paesana proseguirà fino a martedì 27 agosto.

Sagra di San Bartolomeo a Illasi. La tradizionale festa si terrà dal 22 al 26 agosto. Il programma è ricco di novità.

Antica Sagra di Sant’Abbondio. Alla Motta di San Bonifacio, dal 23 al 27 agosto, l’evento con spettacoli serali e stand gastronomici con piatti della tradizione locale.

Antica Fiera di Sommacampagna. Dal 23 al 27 agosto ritorna con un ricco programma di eventi per tutti. Piazza della Repubblica ospiterà il luna park, mentre Piazza Castello, Piazza Roma e Piazza Donatore saranno animate da spettacoli e concerti. Gli stand enogastronomici saranno in Piazza Carlo Alberto, insieme a “Pizza Sotto le Stelle” nel Cortile del Centro Noi e serate di ballo liscio e latino-americano.

Festa del Patrono di San Massimo. A Verona fino a mercoledì 28 agosto. Una settimana di festeggiamenti con musica dal vivo, spettacoli, stand enogastronomici e una pesca di beneficenza.

Antica Sagra di Dossobuono. Fino al 26 agosto al Palazzetto dello sport.

A Nogara la festa del “riso co’ le nose”. Dal 24 agosto al 10 settembre, Nogara ospita la 37esima edizione. La manifestazione, che celebra il piatto simbolo della città, il Riso Vialone Nano con le noci, torna con un nuovo look e tante altre novità. Per 18 giorni, Nogara diventerà il centro della gastronomia locale, con una ricca programmazione di eventi.

Riso e Costata in Festa. Dal 23 al 26 agosto a Isola della Scala, è organizzato dalla famiglia Melotti. Il programma prevede buon cibo, musica dal vivo e spettacoli all’interno della cornice dell’azienda di famiglia.

Degusta Festival. Fino al 25 agosto al Parco del Palazzo Vescovile di Bovolone. Un appuntamento che unisce cucina e musica.

Festa di San Felice. A San Felice Extra, la 42esima edizione fino a domenica 25 agosto negli spazi parrocchiali di via Belvedere.

Festa di San Bartolomeo apostolo a Ronconi. Dal 23 al 25 agosto, la festa patronale offrirà piatti tipici come i gnocchi della Lessinia, polenta e baccalà. Inoltre intrattenimento per bambini, spettacoli musicali e pesca di beneficenza.

SpiaggiAido. Sabato 24 agosto, il lido Ronchi di Castelnuovo del Garda ospiterà la prima edizione di questo evento che unisce sport, divertimento e promozione del volontariato.

Mercato dell’antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio. Questo mercato, che si svolge la quarta domenica del mese, avrà luogo il 25 agosto in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti, presentando circa 100 espositori con pezzi di antiquariato e modernariato.

Appuntamenti musicali.

Merysse: Il 24 agosto, alle 21, il Parco San Giacomo di Borgo Roma ospiterà un concerto di Merysse, accompagnata dal chitarrista Michele Bertasi, per una performance su musiche a 432 Hz.

Massimo Bubola: Domenica 25 agosto, alle 15.30, il Rifugio Podestaria ospiterà un concerto dal vivo di Massimo Bubola e la sua band. L’ingresso è gratuito.

AC/DC Fest – High Voltage Live Concert: Sabato sera al Parco Ottocento di Verona si terrà il concerto con special guests Matteo Giovannone e Thomas Zonato.