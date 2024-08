Sona: a Villa Trevisani Romani torna il Mag Festival dal 21 al 25 agosto.

Dal 21 al 25 Agosto 2024, Villa Trevisani-Romani in Via Roma a Sona, darà spazio a un attesissimo evento: il Mag. Il tutto avrà inizio alle 17 del 21 Agosto per poi chiudere i battenti alle 20 del 25 Agosto. L’ingresso è gratuito.

Il Mag Festival è una vetrina dedicata alle espressioni più innovative dell’arte contemporanea, con uno sguardo particolare alle novità musicali e ai vecchi vinili. In cinque giorni di eventi immersivi, il festival trasformerà Villa Trevisani-Romani in un verde palcoscenico.

Mag è un museo a cielo aperto dove le installazioni artistiche si integrano con la natura, alla scoperta di bellezza e creatività. Mag è vendita di prodotti artigianali e homemade, una festa per gli amanti dell’originalità e dell’autentico. Mag è gastronomia “young”: la cucina sarà curata dai ragazzi di Buns, il brand specializzato in burgers.