Tragico frontale tra auto nella notte a Valeggio, due morti e due feriti

Incidente frontale nella notte a Valeggio: morte due persone, due feriti gravi.

Tragico incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì a Valeggio. Secondo quanto ricostruito, intorno a mezzanotte e mezzo due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Monzambano, la provinciale 28, a Valeggio.

Un impatto violentissimo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118. Drammatico il bilancio dello scontro: i vigili del fuoco accorsi dalla centrale di Verona e dal distaccamento volontario di Villafranca, con due autopompe e un’autogrù, hanno estratto dalle lamiere di un’auto tre uomini. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del 118 ha dovuto dichiarare il decesso di un 38enne e di un 35enne.

Gravemente ferito un altro giovane che, dopo le prime cure, è stato trasferito in ospedale. Ferito e trasportato in ospedale anche l’uomo alla guida dell’altro mezzo coinvolto. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presenti, per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto, i carabinieri di Villafranca. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate intorno alle 4.