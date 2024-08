Tentata truffa ai danni di una scuola paritaria di Verona: finti dipendenti comunali chiedono la restituzione dei contributi.

Dopo quella alle parrocchie, si è verificata nuova tentata truffa a danno di una scuola paritaria di Verona, eseguita con le medesime modalità della precedente. Nello specifico, si tratta di telefonate arrivate a una scuola paritaria cittadina in cui i malfattori, spacciandosi per dipendenti dell’Ufficio Ragioneria del Comune e fornendo anche i dati personali (nome e cognome, cellulare e numero di conto corrente), chiedono la restituzione dei contributi erogati dall’ente per le diverse attività dell’istituto scolastico. La scuola ha avvisato subito gli uffici comunali facendo scattare gli accertamenti.

E’ la stessa modalità effettuata due anni fa, sempre nel periodo estivo, a danno di alcune parrocchie cittadine. Il Comune avvisa quindi la popolazione non solo di esserne completamente estraneo, ma di aver già attivato la polizia locale per quanto di competenza. Polizia locale che sta effettuando tutte le verifiche per risalire ai malfattori.