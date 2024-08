Olimpiadi, via ai lavori in zona Porta Palio: cambia la viabilità

Dal 26 agosto lavori in zona Porta Palio in vista della cerimonia di chiusura di Olimpiadi e Paralimpiadi all’Arena di Verona.

Proseguono i lavori necessari per la posa di una nuova infrastruttura elettrica a supporto della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi, che si terranno in Arena di Verona nell’inverno 2026.

Nelle prossime settimane l’impresa V-Reti interverrà nelle arterie limitrofe a Porta Palio e in particolare su Circonvallazione Oriani, viale Dal Cero e viale Galliano. Si procede per fasi. Dal 26 agosto interferenze su Porta palio con il restringimento della carreggiata su 2 svincoli, in uscita su via Galliano e in uscita su viale Dal Cero. Durata totale dei lavori giorni 7, compreso il tratto di viale Dal Cero.

Successivamente si procederà con gli scavi in Circonvallazione Oriani con restringimento della carreggiata, strada già a senso unico di circolazione dei veicoli. La pista ciclabile bidirezionale rimarrà aperta e percorribile.

La fin dei lavori è prevista entro il 15 di settembre, salvo imprevisti di cantiere, condizioni meteorologiche avverse o ritrovamenti archeologici di particolare rilevanza