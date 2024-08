A Castelnuovo del Garda va in scena la prima edizione di SpiaggiAido

SpiaggiAido a Castelnuovo del Garda, prima edizione.

Appuntamento questo sabato 24 agosto al lido Ronchi di Castelnuovo del Garda per la prima edizione di SpiaggiAido, evento che unisce sport, divertimento e promozione del volontariato. La manifestazione è organizzata dal Gruppo comunale Aido “Giuseppe Banterle” in collaborazione con Asd Garda Paddle e la Squadra volontari della Protezione civile di Castelnuovo del Garda con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

A partire dalle 14.30 i ragazzi tra i 12 e i 17 anni avranno la possibilità di partecipare a un’esercitazione pratica di sup gestita da istruttori qualificati dell’associazione Garda Paddle. Successivamente i volontari della Squadra Protezione civile coinvolgeranno i ragazzi in una serie di giochi: un modo divertente per conoscere da vicino le diverse attività che li vedono protagonisti al servizio della comunità.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrate le attività promosse da Aido, con presentazione del nuovo Direttivo. Conclusione con cena e intrattenimento musicale. Adesione con messaggio whatsapp al 351 8472918. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto.