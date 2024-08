“Pista ciclabile al Comotto, il sindaco ci dica a che punto siamo”

San Giovanni Lupatoto, sulla pista ciclabile al Comotto interviene l’opposizione: “Il sindaco venga a dirci a che punto siamo”.

Sulla pista ciclabile in località Comotto, a San Giovanni Lupatoto, l’opposizione fa sentire la sua voce. E lo fa con un intervento firmato dai consiglieri comunali della Lista Anna Falavigna Sindaca, ovvero Anna Falavigna, Marco Taietta, Marina Vanzetta e Remo Taioli. “Siamo felici che la Fiab abbia riconfermato San Giovanni Lupatoto “Comune Ciclabile” con tre “bike smile” – sostengono – ma a parte una maggior manutenzione non vi è alcun dubbio che l’opera più importante e attesa è la realizzazione del completamento verso Verona della ciclabile di via Battisti in località Comotto“.

Un’opera il cui “progetto definitivo/esecutivo risale ancora all’ottobre del 2019”, aggiungono, e che ha vissuto un iter alquanto travagliato. E ora? “A distanza di ben cinque anni dalla presentazione del primo progetto – aggiungono i consiglieri d’opposizione – riteniamo pertanto sia giunto il momento che il sindaco relazioni in consiglio comunale sullo stato di avanzamento di quest’opera di cui si parla ormai da vent’anni e che era stata presentata ufficialmente al pubblico dall’amministrazione comunale nell’ottobre del 2017 nell’ex Chiesa di Pozzo. In particolare per quanto riguarda la questione espropri che sembra essere diventato un ostacolo insormontabile, l’approvazione del nuovo progetto, sul ventilato accordo con il Comune di Verona, ammesso ne esista la volontà, per realizzare la pista eventualmente sull’altro lato, il finanziamento e i tempi di realizzazione”.