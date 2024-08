Torna a Nogara la festa del “riso co’ le nose”: ecco il programma.

Dal 24 agosto al 10 settembre, Nogara ospita la 37esima edizione della Festa del riso co’ le Nose, l’evento dell’anno. La manifestazione, che celebra il piatto simbolo della città, il Riso Vialone Nano con le noci, torna con un nuovo look e tante altre novità. Per 18 giorni, Nogara diventerà il centro della gastronomia locale, con una ricca programmazione di eventi.

La festa si svolgerà in un’ampia area coperta di duemila metri quadrati, dove sarà possibile assaporare una varietà di piatti pensati per soddisfare tutti i palati. Il tutto accompagnato da buon vino e un’atmosfera festosa. Non mancheranno spettacoli, musica, DJ set, esibizioni di drag queen, comici e molto ancora.

Ecco il programma.