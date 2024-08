Caos all’aeroporto: cancellato il volo per Verona da Comiso. Intervenuti i carabinieri.

Cancellato il volo da Comiso a Verona: scoppia il caos all’aeroporto tra i passeggeri che questa mattina all’alba dovevano decollare con Volotea. Purtroppo il volo è stato improvvisamente soppresso, causando forti disagi tra i viaggiatori pronti al gate.

Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti, la compagnia aerea non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale per l’annullamento. In risposta alla situazione, sono state proposte alcune alternative, tra cui il pernottamento in un hotel a Catania e la partenza il giorno seguente da Fontanarossa verso Bergamo, con successivo trasferimento in pullman fino a Verona. Ma l’offerta non ha placato l’ira dei passeggeri, al punto che è stato necessario l’intervento dei carabinieri.