Piantedosi in prefettura a Verona, si parlerà di antimafia e sicurezza

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi atteso a Verona il prossimo lunedì 2 dicembre: si parlerà di antimafia e sicurezza.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, salvo contrattempi, sarà a Verona il prossimo lunedì 2 dicembre: in programma la sua partecipazione al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

Piantedosi doveva già essere a Verona lo scorso ottobre, ma all’ultimo momento la sua visita venne annullata per altri impegni dello stesso ministro. Nel corso dell’incontro si parlerà anche della richiesta di avere a Verona il distacco presso la Procura della Repubblica di un magistrato della Direzione distrettuale antimafia (Dda) e l’istituzione di una sezione operativa della Dia, la Direzione investigativa antimafia.

Argomenti già affrontati lo scorso giugno, quando una delegazione veronese con il sindaco Damiano Tommasi, l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi e il presidente della Provincia Flavio Pasini era andata a Roma a consegnare nelle mani dello stesso Piantedosi la lettera con la richiesta sottoscritta da tutti i 98 Comuni della provincia.