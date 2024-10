Salta la visita di Piantedosi a Verona, il ministro dell’Interno fa marcia indietro

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi era atteso per oggi a Verona, ma la sua visita salta per “altri impegni”.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annullato la sua visita a Verona, prevista per oggi, a causa di nuovi impegni. Piantedosi avrebbe dovuto partecipare a un incontro in Prefettura per discutere di sicurezza e criminalità organizzata, e avrebbe dovuto prendere parte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica..

L’incontro era stato annunciato lo scorso giugno durante una riunione al Viminale con il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e altri rappresentanti locali, in cui si era chiesto il distacco di un magistrato della Direzione distrettuale antimafia (Dda) e l’istituzione di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia (Dia) a Verona.

In occasione della visita a Verona del ministro dell’Interno era stato annunciato anche un presidio organizzato da alcune associazioni cittadine in piazza delle Poste per protestare contro il ddl sicurezza del governo Meloni.