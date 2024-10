L’arte “respira” a teatro per aiutare chi soffre di malattie polmonari.

L’arte “respira” a teatro per aiutare chi soffre di malattie polmonari: l’associazione Respiriamo Insieme ha organizzato un evento speciale che unisce arte e solidarietà. Per celebrare il decimo anniversario della sua attività, Il 20 ottobre alle ore 17 al Teatro Ristori di Verona, andrà in scena il concerto-spettacolo “L’usignolo e l’Imperatore”, un adattamento teatrale ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’orchestra dell’Università di Verona e i medici della Uoc Allergologia Asma Center dell’Aoui Verona, ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere progetti e servizi dedicati alle persone affette da patologie respiratorie, immunologiche e rare del polmone. L’associazione, da dieci anni al fianco di pazienti adulti e bambini, mira a garantire a tutti l’accesso ai percorsi di cura adeguati e personalizzati.

Programma.

Il programma dell’evento prevede l’esecuzione di brani di grandi compositori come von Weber, Tchaikovsky, Respighi, Puccini, Fauré e Ravel. La narrazione poetica è a cura di Carla Collesei Billi, che sarà anche la voce narrante dello spettacolo. Mentre l’imperatore sarà interpretato da Otello Bellamoli e l’usignolo da Valentina Viviani. Alla regia ci sarà Andrea De Manincor, con la direzione musicale di Stefano Borin. Orchestra dell’Università di Verona: direttore Marcello Rossi Corradini.

La serata rappresenta un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una cura adeguata e tempestiva per le malattie respiratorie, attraverso la forza evocativa della musica e del teatro. La partecipazione è gratuita, con offerta libera a sostegno dell’associazione Respiriamo Insieme.

L’iniziativa è patrocinata dall’Università di Verona, dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, e sostenuta dalla Fondazione Cariverona. Questo spettacolo è un esempio di come la cultura possa sostenere la salute, creando un legame profondo tra arte, sensibilizzazione e impegno sociale.