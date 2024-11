Boom di vaccini nelle farmacie di Verona: cresce la paura per l’aggressiva “Australiana”

Cresce la paura per l’aggressiva “Australiana”: boom di vaccini nelle farmacie di Verona

Aumenta la paura per l’aggressiva influenza “Australiana”: ed è boom di vaccini nelle farmacie di Verona. Dal 7 ottobre al 25 novembre in 110 farmacie della provincia sono state somministrate 14.506 dosi di vaccino. Tra queste 11.915 contro l’influenza stagionale e 2.591 contro il Covid-19. Rispetto alla scorsa stagione, le vaccinazioni antinfluenzali sono aumentate del 57%, segno di una maggiore attenzione alla prevenzione.

Chi può vaccinarsi in farmacia.

Secondo le direttive del Ministero della Salute. Vaccino Covid-19: gratuito per tutti i maggiorenni. Vaccino antinfluenzale: gratuito per gli over 60 e per categorie a rischio. Entrambi i vaccini possono essere fatti nella stessa seduta, semplificando il percorso per chi sceglie la doppia protezione.

Influenza Australiana.

Spiega Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona: “L’influenza australiana di quest’anno è particolarmente aggressiva, quindi è fondamentale agire per tempo”. Vecchioni ricorda che in farmacia possono vaccinarsi solo persone che hanno già ricevuto almeno una dose precedente del vaccino contro il Covid.

“Il picco influenzale è atteso per dicembre e potrebbe durare fino a Natale – sottolinea Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona. – Poiché il vaccino impiega circa 10-15 giorni per attivare la massima protezione, questo è il momento ideale per vaccinarsi e garantire sicurezza sia a sé stessi che alla comunità.”

Come accedere al servizio.

Per vaccinarsi basta rivolgersi a una delle farmacie aderenti (elenco disponibile sul sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera). Inoltre, sono sempre disponibili singole dosi di vaccino antinfluenzale acquistabili con ricetta medica.